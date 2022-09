Il veicolo è alimentato a metano per ridurre al minimo l’impatto ambientale degli spostamenti. Conta 44 posti per gli alunni, 3 per gli accompagnatori più l’autista, tutti dotati di cintura di sicurezza. E’ anche dotato di una pedana apposita per il carico di una sedia a rotelle. II mezzo, destinato al trasporto scolastico degli studenti, è dunque nuovo, moderno e a basso impatto ambientale.