Lama Mocogno, in servizio un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico

In occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023, a Lama Mocogno è entrato in servizio un nuovo scuolabus adibito al trasporto degli alunni del locale Istituto comprensivo “G. Dossetti”. Si tratta di un automezzo IVECO DAILY A50C18 “POP” EURO VI-E a trenta posti (28 passeggeri, 1 accompagnatore e 1 autista): un investimento di 77.470 euro, sostenuto grazie a un mutuo concesso da Cassa Depositi e Prestiti.

“Si tratta di un investimento significativo per il Comune di Lama Mocogno – spiega il sindaco Giovanni Battista Pasini – . Il trasporto scolastico è un servizio di prioritaria importanza per consentire alle giovani famiglie con figli di restare sul territorio. L’esperienza di questi anni ci conferma nella scelta di mantenere la gestione diretta del trasporto scolastico, che si è dimostrata sino ad ora un’opzione vincente: è più vantaggiosa economicamente e consente una maggiore flessibilità del servizio anche per svolgere le visite guidate fuori sede organizzate dalla scuola”.

Il trasporto scolastico – rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado – è fra i servizi più onerosi che svolge il Comune di Lama Mocogno e viene garantito da tre scuolabus, su tratte che complessivamente comportano la percorrenza di circa 350 chilometri al giorno su un territorio di 64 chilometri quadrati, trasportando oltre cento tra bambini e ragazzi le cui famiglie hanno scelto di avvalersene.