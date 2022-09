Censimento delle alberature a Fiorano Modenese

A Fiorano Modenese si sta concludendo il censimento del verde pubblico che permetterà di costruire una banca dati di conoscenze e informazioni sulle alberature pubbliche presenti sul territorio del Comune.

L’attività consiste nella georeferenziazione degli esemplari arborei e nella realizzazione di “schede albero” contenenti le seguenti informazioni:

ubicazione dell’esemplare

identificativo attribuito in fase di censimento e fotografia

nome botanico

tipo di impianto (es. isolato, in gruppo in piena terra, ecc.)

altezza a tutta chioma

esito delle indagini VTA (Visual Tree Assessment) svolte con determinazione della classe di propensione al cedimento (ex. FRC): A – trascurabile, B – bassa, C – moderata, C/D – elevata, D – estrema.

Ad oggi sono già state catalogate la stragrande maggioranza delle alberature pubbliche. L’obiettivo è arrivare alla schedatura della totalità del patrimonio arboreo.

Questa attività permette il monitoraggio degli esemplari e consente una programmazione precisa degli interventi di potatura, difesa fitoiatrica e terapia, di messa in sicurezza ed eventuale abbattimento, permettendo di agire secondo scale di priorità oggettive (classe di cedimento, ubicazione in aree sensibili quali scuole, viali, ecc.), di salute (es. presenza parassitosi, funghi, ecc.) e rischio di deperienza o morte, nonché in base al valore storico e naturalistico di ogni albero.

Inoltre permetterà la tracciabilità degli interventi effettuati sui diversi esemplari nel tempo.