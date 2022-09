Sabato la seconda edizione del Trofeo ANT Classic Car

Sabato prossimo, 24 settembre, si terrà la seconda edizione del Trofeo ANT Classic Car, un raduno non competitivo di auto d’epoca, inserito all’interno della manifestazione Modena Motor Gallery e organizzato dal Classic Club di Vignola.

Gli equipaggi appassionati di auto d’epoca si ritroveranno al Museo Enzo Ferrari di Modena e dopo la visita si trasferiranno a Sassuolo, sfilando in corteo per le vie del centro storico.

Arrivati in piazzale Della Rosa, le auto rimarranno in esposizione per consentire ai piloti di andare alla scoperta delle meravigliose sale del Palazzo Ducale.

Il pranzo è sulle colline di Sassuolo, presso il ristorante dello Sporting Club in Via Vandelli 25. La giornata termina al Modena Motor Gallery, con visita e premiazioni.

La quota di partecipazione prevede una donazione di € 50 a persona.

Il ricavato della giornata è finalizzato alla raccolta di fondi in favore di tutte le iniziative di assistenza ai malati oncologici, di prevenzione e del servizio di accompagnamento che ANT offre gratuitamente sul territorio.