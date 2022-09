Chiusure programmate su A14 e Tangenziale di Bologna

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, per chi proviene da Milano/Firenze ed è diretto verso Padova.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

a chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

a chi proviene da Milano ed è diretto verso Padova, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 22 alle 6:00 di venerdì 23 settembre, sarà chiuso lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 7 “Bologna Centro” o allo svincolo 5 “Quartiere Lame”.