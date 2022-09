A bordo di un’auto rubata fuggono all’Alt. Denunciati dalla Polizia di Stato di Modena

La Squadra Volante ha denunciato tre cittadini stranieri rispettivamente di anni 26, 20 e 19 per il reato di ricettazione in concorso.

Questa notte, verso le 2.45, gli agenti della squadra volante durante un controllo del territorio imponevano l’“Alt” ad un’autovettura con a bordo tre persone in viale Storchi.

Il conducente del veicolo, nonostante l’intimazione a fermarsi non ottemperava all’ordine ed accelerava l’andatura. Immediatamente gli agenti si ponevano all’inseguimento del veicolo che a forte velocità si dirigeva in via Emilia Ovest attraversando in modo pericoloso gli incroci semaforici per essere bloccata definitivamente in via Rosmini.

Il conducente ed i passeggeri, tutti privi di documenti di identità, venivano accompagnati in Questura per l’identificazione. L’autovettura risultava essere stata rubata nella giornata di ieri.

Al conducente del veicolo, denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale, sono state elevate 3 sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 5400 euro per guida senza patente, velocità non commisurata e inosservanza del segnale semaforico.