Trovato dai carabinieri di Castelnovo Monti con due etti di hashish e marijuana, 27enne finisce nei guai

È incappato in un controllo stradale effettuato da un equipaggio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti nel comune di Vetto. Il nervosismo che trapelava dal suo volto ha insospettito i carabinieri che hanno optato per approfondire gli accertamenti. Appurato che i carabinieri erano intenzionati a procedere ad una ispezione personale e del veicolo, l’uomo si è mostrato collaborativo e anticipando l’esito delle attività consegnava spontaneamente un pezzo di hascisc del peso di 10 grammi che occultava nelle tasche dei pantaloni indossati.

Alla luce di tali risultanze, e sussistendo il fondato motivo che l’uomo potesse detenere a casa ulteriore stupefacente, i militari si recavano presso l’abitazione del ventisettenne dando corso a una perquisizione domiciliare. Anche in questo caso l’uomo si mostrava collaborativo consentendo ai carabinieri di rinvenire circa una trentina di involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo hascisc e marjuana di varie pesature per complessivi 135 grammi di hascisc (compresi quelli rivenuti all’atto dei controlli stradali) e 60 di marjuana che occultava negli ambienti della sala e della camera da letto, tutto sottoposto a sequestro unitamente a un bilancino rinvenuto in cucina.

Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, il ventisettenne è stato condotto in caserma, arrestato e ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.