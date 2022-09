Per Alice Gubertini terzo successo nel torneo Open Mountain Tennis Trophy

Alice Gubertini, atleta dello Sporting Club Sassuolo, raggiunge il terzo titolo stagionale con la vittoria al torneo open tenutosi presso il circolo Gherdeina di Santa Cristina Valgardena. La giocatrice, che si allena sui campi del circolo sassolese e fa parte del progetto PRO, in circa un mese ha infilato tre successi consecutivi in altrettanti tornei.

Il primo l’ha conquistato il 25 agosto sui campi del TC Viserba, battendo in finale Tozzola per 6/3 6/1. A seguire domenica 4 settembre al TC Pinzolo dove ha trionfato su Caterina Odorizzi, classifica 2/5, con il punteggio di 7/5 1/6 6/4 e proprio lo scorso weekend ha raggiunto il terzo risultato, l’ambito successo contro la giocatrice Verena Hofer, classifica 2/4, per 6/4 6/4. Un bel traguardo per Alice che proprio in questa stagione, dopo alcuni infortuni, sta riconquistando fiducia e riesce ad allenarsi con continuità. Questo le ha permesso di tornare presto a livelli competitivi e prossimamente avrà la possibilità di confrontarsi anche nel circuito internazionale ITF.

Under 12 maschile: il team dello Sporting si qualifica tra le migliori 8 squadre in Italia

Si sono svolti il 17 e 18 settembre, presso il Tennis Training di Foligno, le fasi macroarea di tennis a squadre e lo Sporting Club Sassuolo era presente con due formazioni: l’under 14 femminile e l’under 12 maschile. Le migliori squadre giovanili delle regioni Emilia Romagna, Marche, Umbria e Toscana si sono sfidate in un tabellone a eliminazione diretta per poter accedere alla fase nazionale tra i migliori 8 team d’Italia. Le ragazze, guidate da Massimo Bontempi, hanno superato dapprima le “padrone di casa” di Foligno con un netto 2 a 0 dopo i singoli e il giorno successivo hanno affrontato il CT Zavaglia di Ravenna. Carlotta Venera, Demi Reggianini e Giulia Gualdi hanno avuto la peggio al doppio decisivo con il punteggio di 7/5 6/4, un vero peccato. Inaspettata la vittoria della formazione under 12 maschile: Axel Cremonini, Pablo Marineschi e Frederick Cortesi, guidati dal Maestro Simone Cerfogli, si sono qualificati tra le migliori 8 squadre in Italia e siamo molto fieri di loro. La prima giornata si è conclusa 2 a 0 contro il TC Sinalunga e la domenica hanno sfidato la squadra del TC Italia – Forte dei Marmi, favorita nei pronostici. Axel strappa per 6/1 6/4 il primo singolo e Pablo si arrende nel secondo incontro solo al terzo set, ma nel doppio i due ragazzini dello Sporting hanno la meglio con un netto 6/4 6/3, conquistando l’ambita qualificazione. Ora lo Sporting Club Sassuolo parteciperà alla Finale Nazionale per l’assegnazione dello scudetto a squadre 2022, in programma presso il circolo Selva Alta di Vigevano nelle giornate del 23-24-25 settembre. Un vero successo per il team sassolese che è già al lavoro con allenamenti pomeridiani per preparare la squadra e raggiungere il miglior risultato possibile!