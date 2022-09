Laboratorio di acquerello per adulti al BLA

La ludoteca ‘Barone Rosso’ di Fiorano Modenese propone un nuovo laboratorio di acquerello per adulti, condotto dalla maestra d’arte Sabrina Corradini.

Il corso di tecniche moderne per acquarello offre un’esperienza ludico-intuitivo di facile apprendimento e immediato risultato, con effetti sorprendenti. Si svolgerà per 10 serate, ogni martedì dalle 21 alle 23, a partire dal 27 settembre per finire al 6 dicembre.

Il costo del laboratorio è di 50 euro (materiali a carico degli iscritti) e si attiverà con un minimo di 8 iscrizioni. Per informazioni e iscrizioni: ludoteca@fiorano.it oppure 0536-833414 (lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13).