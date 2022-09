International Hobbit Day – La Quarta Era, sabato 24 settembre a Cavriago

Gli anni passano, ma il fascino del mondo de Il Signore degli Anelli sembra lontano dal tramontare. Il recente lancio della serie “Gli anelli del potere” entusiasma vecchi e nuovi appassionati. E forse non è un caso che il lancio sia avvenuto a poca distanza dal compleanno di Bilbo e Frodo Baggins, festeggiato il 22 Settembre in diverse parti del mondo con il nome di International Hobbit Day. Un appuntamento che a Cavriago, grazie all’impegno del Multiplo centro cultura del Comune di Cavriago e di Accento Cooperativa, ha raggiunto la quarta edizione e si arricchisce di nuove proposte e collaborazioni.

Sabato 24 Settembre, a partire dalle ore 15, il giardino del Multiplo diventa ancora una volta la Terra di Mezzo, un villaggio Hobbit aperto ad avventurieri di ogni età. Tra i partner storici saranno presenti gli schermidori della compagnia Le due Maestà, i cosplayer a tema Tolkieniano de La Quarta Era, l’angolo di scambio talee e piante di Sogni Risplendono, la Giocolibreria Semola e le associazioni di gioco da tavolo Come la Sfoglia e La Gilda dei Bardi. Tra le novità, l’International Hobbit day ospiterà gli arcieri dell’Ypsilon Arco Club, i laboratori di uncinetto dell’associazione Il Filo che Unisce e una tavola rotonda di esperti di letteratura fantasy, a cui interverranno il traduttore Luca Manini e gli autori Paolo Nardi e Matteo de Benedittis moderati da Mattia Asti. Per l’occasione, infine, il percorso letterario Il Giardino Poetico, presente nel giardino del Multiplo, proporrà una selezione di poesie Tolkieniane ed inaugurerà un nuovo progetto di book crossing. Come da tradizione Hobbit non mancherà un punto ristoro con merende e aperitivi.

Con la quarta edizione, i festeggiamenti si estendono anche al cinema Multisala Novecento, che venerdì 23 proietterà il primo capitolo de Lo Hobbit, ed ai locali Korner-Un angolo di Kessel ed Aut Pub, con menù e promozioni dedicate ai partecipanti dell’International Hobbit Day. L’evento è ad ingresso gratuito. Il programma dettagliato ed i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite.

Per informazioni: Multiplo Centro Cultura Cavriago, 0522 373466 multiplo@comune.cavriago.re.it WhatsApp 3342156870