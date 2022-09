Grazie a Gino, Fernando e Ezio per la loro gentilezza

Domenica 18 settembre, in occasione di ‘Casalgrande Sostenibile 2022’, sono state consegnate le pergamene di ringraziamento del progetto ‘Costruiamo Gentilezza’ a Virginio Gino Zanni, Fernando Palladini e Ezio Saloni.

I tre cittadini si impegnano quotidianamente o quasi, salute permettendo, a tenere pulite e in ordine alcune zone del territorio di Casalgrande, di loro iniziativa, per il bene del paese e della sua comunità.

Gino toglie le erbacce e pulisce i marciapiedi del sottopasso e di altre zone, Fernando tiene in ordine il parco Bellavista a Dinazzano e Ezio (conosciuto anche come Pietro), all’età di 89 anni, ogni giorno, pulisce attorno alla biblioteca, in via Marx e fino al parco Amarcord. Per fare questa attività ha costruito una pinza speciale che funge anche da bastone di appoggio per camminare.

Tutti e tre hanno detto che nessuno ha chiesto loro di fare queste attività, lo fanno per senso civico e amore per Casalgrande, anche Ezio che in realtà è originario di Bologna e solo da alcuni anni abita in paese.

L’occasione per ringraziare a nome di tutta la comunità questi cittadini di Casalgrande che, tramite piccoli gesti quotidiani si prendono cura del territorio e delle persone che lo abitano, è stata l’iniziativa ‘Puliamo Casalgrande’, in collaborazione con Legambiente Reggio Emilia, che ha visto alcune decine di persone, armate di guanti, pinze e sacchi della spazzatura, per tre ore pulire la zona di Boglioni.

Il Sindaco ha anche ringraziato tutti i volontari che hanno partecipato all’operazione di pulizia, augurandosi che altri seguano l’esempio virtuoso di chi dedica il proprio tempo alla cura della città e dei suoi abitanti, con piccoli gesti di gentilezza.