Festa della biblioteca di Calderara: per il ventottesimo compleanno un cartellone di 5 eventi

La biblioteca di Calderara di Reno festeggia il suo compleanno. Un appuntamento ormai tradizionale, che quest’anno si arricchisce di eventi e contenuti trasformandosi in una vera e propria rassegna culturale.

Intitolata a Rinaldo Veronesi, un partigiano calderarese che combatté nella 63a brigata Garibaldi, dal 1994 la biblioteca apre le porte ai cittadini offrendo un rifugio fatto di libri, riviste, albi illustrati e soprattutto persone. Quest’anno, per festeggiare insieme al pubblico di sempre a chi ancora non conosce la struttura, la biblioteca in collaborazione con la Casa della Cultura Italo Calvino dove si svolgeranno gli eventi ha allestito un programma speciale, con ospiti importanti e qualche novità. Si comincia Giovedì 22 settembre con Loriano Machiavelli per Bologna in giallo, si prosegue la sera seguente con due performance artistiche. Quindi, il 6 e 13 ottobre con altri due appuntamenti all’insegna del giallo. Di seguito il dettaglio degli eventi, tutti a ingresso libero e gratuito.

Giovedì 22 settembre, ore 21

Loriano Macchiavelli presenta l’ultima avventura di Sarti Antonio “La stagione del pipistrello”. Stefano Dardani, responsabile della biblioteca, dialoga con l’autore, che è uno dei più noti e apprezzati scrittori italiani di polizieschi. L’evento è il primo del festival Bologna in giallo.

Venerdì 23 settembre, ore 21 Teatro di Natura

Live-painting: performance di musica e disegni dal vivo con Jonathan Clancy e Michelangelo Setola

Venerdì 23 settembre, ore 22

Almeno nevicasse

Performance che conclude il laboratorio di scrittura creativa condotto da Francesca Sarteanesi: un lavoro drammaturgico ispirato alle storie e ai manufatti eseguiti dai partecipanti, che come opere viventi prenderanno vita.

Giovedì 6 ottobre, ore 21

Tom Benjamin presenta i suoi gialli ambientati a Bologna “A quiet death in Italy”, “The hunting season”, “Requiem in La Rossa”. Paolo Ghezzi e Stefano Dardani dialogano con l’autore.

Giovedì 13 ottobre, ore 21

Filippo Venturi presenta l’ennesimo caso dell’oste-detective Emilio Zucchini “È l’umido che ammazza”. Stefano Dardani dialoga con l’autore.