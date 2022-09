Vignola, giovane arrestato per spaccio poi espulso perché irregolare sul territorio nazionale

Durante un servizio presso il Parco della Biblioteca di Vignola, finalizzato al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti, una pattuglia appiedata della Polizia Locale Terre di Castelli, coadiuvata dall’Unità Cinofila antidroga in forza al comando, ha notato vicino alla Ex Biblioteca di “Villa Trenti”, una persona in atteggiamento sospetto che è stata immediatamente fermata per effettuare un controllo.

L’uomo, K.Y. di 24 anni, dopo essersi reso conto del sopraggiungere del cane antidroga Fait, si è dato alla fuga correndo attraversando il parco in direzione di via Bellucci e, resistendo agli inviti degli Agenti che lo hanno rincorso, ha cercato di scavalcare l’alta recinzione che delimita la strada ma invano perché è stato definitivamente bloccato.

La perquisizione personale, a seguito della segnalazione di Fait, ha dato esito positivo in quanto sono stati recuperati e sequestrati 10 pezzi di sostanza stupefacente tipo hashish e 6 dosi di cocaina confezionata in palline, pronte per lo spaccio, per un totale di circa 20 grammi.

A seguito dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti accertata, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha già convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora nel territorio della Provincia e il nulla osta all’espulsione con accompagnamento presso l’ufficio immigrazione della Questura di Modena. Qui gli è stato notificato il Decreto di espulsione dal territorio nazionale, essendo il ragazzo irregolare.