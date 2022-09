Spi Cgil Modena, gazebo in piazza Matteotti mercoledì 21 settembre per diritti, pensioni e non solo

Il sindacato pensionati Spi-Cgil distretto di Modena, insieme a Federconsumatori, e ai sindacati di categoria Nidil (atipici) e Fillea Cgil (edili) sarà di nuovo in piazza Matteotti mercoledì 21 settembre dalle ore 9 alle 12 nell’ambito della campagna regionale “Spi in Piazza”.

I volontari offriranno a pensionati e cittadini informazioni su diritti e servizi previdenziali, in particolare sui cosiddetti “diritti nascosti” ovvero prestazioni alle quali il pensionato ha diritto, ma di cui non beneficia, poiché non sono riconosciute in automatico ma è necessario presentare domanda individuale all’Inps. Lo Spi Cgil di Modena stima di recuperare per il triennio 2019-2021 un milione di euro per le oltre 5.300 domande presentate all’Istituto di assegno al nucleo familiare, supplementi di pensione, riconoscimento della 14° mensilità e maggiorazione sociale.

I due gazebo Spi Cgil ospiteranno anche rappresentanti del sindacato Nidil e Fillea per informare sui contratti di lavoro precario che purtroppo riguardano tanti giovani, “ma anche per dare strumenti di tutela ai nostri nipoti” commenta Riccardo Masetti coordinatore Spi Cgil distretto di Modena. Inoltre la presenza dei sindacalisti della Fillea Cgil sarà un’occasione per sensibilizzare sulla sicurezza nei cantieri edili (e non solo) che è una vera emergenza anche nella nostra provincia.

Federconsumatori continuerà la sua opera di informazione e tutela dei diritti di cittadini e consumatori, partendo dalle rivendicazioni contro il caro energia per mitigare il costo delle bollette di gas ed elettricità per le famiglie.

“Lo Spi Cgil crede nella solidarietà fra generazioni – continua ancora Masetti – noi pensionati non siamo su Tik Tok ma viviamo la nostra età secondo principi di solidarietà, condivisione e partecipazione”.

A tutti coloro che si fermeranno ai gazebo, lo Spi Cgil farà un sentito invito ad andare a votare: è una delle poche occasioni che abbiamo per esercitare un diritto che ci rende cittadini e non sudditi.