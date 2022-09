San Cesario s/P.: trovata all’interno di un veicolo rubato, donna denunciata per ricettazione

Nel pomeriggio del 9 settembre scorso, lungo la variante della Via Emilia, una pattuglia del presidio della Polizia Locale di San Cesario sul Panaro è intervenuta su richiesta del personale sanitario del 118 per effettuare dei controlli su un veicolo fermo a lato della strada, in quanto competente per territorio. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti di San Cesario, insieme a quelli di Castelfranco Emilia già presenti e all’autoambulanza del 118: all’interno della vettura era presente una donna sdraiata e addormentata.

La donna, una volta sveglia, non riusciva a riferire con chiarezza agli agenti chi fosse il proprietario del veicolo dentro cui stava dormendo e a che titolo lo stesse utilizzando. Attivati i controlli di competenza veniva appurato come l’auto fosse oggetto di furto, denunciato la mattina stessa in provincia di Firenze e subito dal proprietario l’8 settembre scorso. La donna, priva di documenti al seguito, e dovendo procedere per il reato di ricettazione, veniva accompagnata dagli agenti di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia ad eseguire le procedure di identificazione previste dalla legge. Il veicolo, invece, veniva rimosso per la successiva restituzione al legittimo proprietario.

Dai controlli degli agenti, la donna è risultata già gravata da numerosi procedimenti per reati contro il patrimonio e, una volta identificata, è stata deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Il giorno successivo, 10 settembre, il veicolo veniva restituito al legittimo proprietario, il quale riferiva di aver subito il furto la sera dell’8 settembre: sono stati informati i Carabinieri della provincia di Firenze che stanno svolgendo le indagini per identificare l’autore del furto del veicolo.