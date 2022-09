Ramazzotti, Neos vettore ufficiale del Battito Infinito World Tour

MILANO (ITALPRESS) – Neos, seconda compagnia aerea italiana e parte di Alpitour World, è nata nel 2002 e da allora opera sulle principali rotte turistiche con oltre 50 destinazioni nel mondo raggiunte dai 4 hub dislocati fra Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino e Bologna.

Eccellenza nel settore aviation, con più di 800 dipendenti e un fatturato di 466 milioni di euro nel 2019, Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche e con la flotta più giovane d’Europa: possiede, infatti, 15 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787 Dreamliner di ultimissima generazione.

Oltre a portare gli italiani nei più bei paradisi di vacanza in tutto il mondo, Neos realizza voli che collegano l’Italia alla Cina, Israele, Islanda e USA, con un volo New York – Malpensa inserito nel 2021 nella programmazione, costantemente ampliata con nuove rotte, tra cui le più recenti sono tra Italia e Kazakistan e tra Italia e Mauritius, a partire dalla stagione invernale.

Durante l’emergenza Covid-19, Neos ha saputo, inoltre, modificare il proprio core business per offrire un supporto concreto e continuativo al Paese e al Governo, mediante l’organizzazione di rescue e humanitarian flights, con più di 4.000 tonnellate di materiale sanitario trasportato in Italia e all’estero e oltre 40.000 viaggiatori rimpatriati da 68 stati.

Premiata come miglior compagnia aerea italiana per la puntualità, il comfort e la qualità dei servizi offerti, Neos fa dell’arte dell’accoglienza una vera e propria dedizione offrendo ai passeggeri il modo migliore per esplorare il mondo: la vacanza con Neos inizia a bordo grazie ad un’organizzazione affidabile e garantita, che si serve delle migliori materie prime e assicura grande professionalità e un coinvolgimento diretto di tante aziende, tutte italiane, scelte per offrire una tradizione e un sapore autenticamente made in Italy.

Parte del più grande gruppo turistico italiano che porta in vacanza gli italiani da oltre 75 anni, Neos garantisce da sempre esperienze di volo esclusive e offre la possibilità di voli completamente personalizzati con contenuti e servizi on demand. Anche per questo è stata scelta come vettore ufficiale di Battito Infinito World Tour, un’immensa avventura live che da settembre 2022 a maggio 2023 porterà Eros Ramazzotti in alcune delle città più importanti al mondo, per festeggiare con il suo grande pubblico questo nuovo viaggio discografico per la prima volta dal vivo e che è partito dalla prestigiosa Plaza de Toros Real Maestranza di Siviglia, il 15 settembre.

Per questa esclusiva occasione, Neos ha realizzato un volo ad hoc diretto e completamente personalizzato per raggiungere Siviglia, riservato a stampa e ospiti istituzionali, partito da Roma Fiumicino e dal Terminal Sea Prime Milano Malpensa: dalle cappelliere, alle tovagliette così come i piatti proposti sono stati brandizzati con dettagli che raccontano del World Tour e sottolineano la costante attenzione della compagnia alla qualità e ai suoi ospiti. Grazie all’appartenenza ad Alpitour World, è stato possibile organizzare non solo il volo ma anche tutti i servizi in destinazione garantendo una forte esperienza e assistenza completa.

“Siamo onorati di questa prestigiosa collaborazione che ci consente di proporre un’esperienza di volo di qualità, interamente Italian style, sicura e su aeromobili di ultima generazione, rafforzando ancora una volta il binomio musica-vacanza. Un sodalizio indissolubile e alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione, come quella ormai storica con Radio Italia, radio partner del World Tour Première e di Battito Infinito World Tour, che di anno in anno contribuisce a far sentire ogni nostro passeggero in un resort ad alta quota” afferma Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale Neos.

