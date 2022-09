Prevenzione e contrasto alla commissione di reati: costante l’impegno della Polizia di Stato reggiana

Su disposizione del Questore di Reggio Emilia, nei giorni scorsi sono stati svolti specifici servizi nella zona della Stazione Storica e nelle aree adiacenti, quali via Turri e via Paradisi. Il servizio è stato coordinato da un Funzionario della Polizia di Stato che si è avvalso di pattuglie di questa Questura e di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, nonché del personale del Posto Fisso di Polizia di via Turri. Inoltre, ai servizi ha partecipato attivamente anche la Polizia Locale.

L’attenzione è stata rivolta ai luoghi adiacenti ai palazzi di via Turri dopo le segnalazioni dei cittadini residenti in questa zona. Sono state identificate 109 persone delle quali 48 straniere. 34 i veicoli controllati, 4 gli esercizi commerciali. Il servizio ha riguardato, in particolare, gli esercizi commerciali presenti in quella zona al fine di accertare il rispetto delle ordinanze sindacali che prevedono il divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche d’asporto. Il personale in servizio, infatti, ha proceduto a controllare quattro esercizi commerciali identificando gli avventori presenti.

I controlli nella predetta zona continueranno anche nei prossimi giorni, tenendo conto delle segnalazioni che giungeranno presso questa Questura e presso il Posto Fisso di Polizia di via Turri.