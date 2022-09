Itinerario Bologna-Monteveglio, bretella della Piccola Cassia: modifiche al percorso causa frana

Il percorso dei Gessaroli, uno dei tratti dell’itinerario che da Bologna arriva a Monteveglio e che costituisce una ‘bretella’ del cammino ‘Piccola Cassia’, dallo scorso mese di giugno è ostruito da una frana che ne pregiudica la percorribilità.

Si ritiene pertanto utile suggerire ai frequentatori del percorso la variazione del tracciato, per non precludere la possibilità di effettuare l’intero cammino: una volta arrivati in località Fruga, prima della Ducentola, i camminatori dovranno svoltare a destra per monte Malgotto e raggiungere Zola Predosa all’altezza del parco del fiume Lavino, dove facilmente sarà possibile percorrere il relativo lungo fiume e reimmettersi nel percorso ‘ufficiale’ della bretella.

Sono intanto in corso le perizie valutative per procedere alla rimozione del terreno franato.

L’itinerario che da Bologna arriva a Monteveglio costituisce una delle due bretelle – la seconda va da Gaggio Montano a Porretta – di congiunzione alla Piccola Cassia, realizzate per rendere accessibile questo cammino anche dall’area metropolitana della città di Bologna e ai collegamenti di trasporto connessi alla città. Sono state realizzate dalla Città metropolitana nell’ambito del progetto europeo “CreaTourEs – Promuovere il turismo creativo attraverso nuovi percorsi sostenibili ed esperienziali”, finanziato dal programma Interreg ADRION.