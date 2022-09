Elezioni politiche, alla scuola media Paoli di Modena sette seggi della De Amicis

Per le elezioni politiche di domenica 25 settembre i seggi normalmente collocati alla scuola De Amicis in viale Caduti in Guerra 82 sono temporaneamente trasferiti presso la scuola media Paoli in viale Reiter 81 causa cantiere in corso nella scuola.

I seggi che vengono temporaneamente trasferiti, nel dettaglio, sono sette (1, 2, 3, 4, 5, 20 e 21) e interessano circa 5.400 elettori residenti. Le tessere elettorali in possesso degli elettori non devono essere cambiate.

Il manifesto dello spostamento, oltre che essere esposto in Albo pretorio, è stato affisso negli spazi delle pubbliche affissioni delle zone del centro storico interessate e presso l’Anagrafe in via Santi, dove può essere visto dai cittadini che si recano a rinnovare la tessera elettorale. Da sabato 24 settembre, la comunicazione sarà collocata anche sui cancelli delle scuole de Amicis e presso l’ingresso delle scuole Paoli.