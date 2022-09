Reggiolo: finisce fuori strada con la macchina, grave 69enne

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno alle 12:00 in via Moglia a Villanova di Reggiolo. Era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Reggiana, è finito fuori strada. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118 sul posto assieme ai Vigili del fuoco volontari di Luzzara, è stato trasportato all’Ospedale di Guastalla in codice di massima gravità.