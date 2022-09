Irregolarmente nuvoloso in mattinata con ampi spazi di sereno. Dal pomeriggio sereno in pianura con addensamenti sui rilievi che potranno dar luogo a locali piovaschi o deboli rovesci. Temperature minime comprese tra 11 gradi della pianura ferrarese e 15 gradi della costa riminese. Massime tra 22 e 24 gradi. Venti deboli, inizialmente variabili, tendenti in giornata a divenire orientali con rinforzi serali sul mare. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo dalla sera.

(Arpae)