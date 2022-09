La Scuola Edile di Reggio Emilia propone il corso per ‘Tecnico dei Processi di riqualificazione energetica e sostenibile’

Il corso per ‘Tecnico dei Processi di riqualificazione energetica e sostenibile’ proposto dalla Scuola Edile di Reggio Emilia, è un corso di 800 ore con stage aziendale finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha l’obiettivo di formare una figura strategica con competenze tecniche e trasversali, in grado di gestire tutte le fasi del processo costruttivo, di coordinare tutti professionisti coinvolti e relazionarsi con la committenza. Una risposta professionale strategica in questo momento storico di crisi dell’energia e dell’edilizia tradizionale.

Il corso, completamente gratuito, durerà un anno a partire da novembre 2022 e sarà tenuto da docenti esperti e professionisti con una lunga esperienza nel settore dell’efficienza energetica e della formazione.

I destinatari sono giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna e in possesso del diploma di istruzione e/o laurea.

Numerosi i partner della Scuola.

Info sul portale della Scuola Edile insieme a tantissime altre opportunità.