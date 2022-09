Calcio, Dionisi dopo la vittoria sul Torino

Dopo il secondo successo stagionale Alessio Dionisi è arrivato ai microfoni per un suo commento a caldo su quello che è accaduto in campo.

Secondo il tecnico neroverde, con l’inserimento dei nuovi arrivi praticamente da subito (troppo lunga la fila in infermeria per attendere) la squadra sta passo dopo passo ritrovando un suo giusto equilibrio e cominciando a cambiare pelle.

Sempre Dionisi aggiunge che contro il Torino il pareggio ci sarebbe anche potuto stare ma visto il breve trascorso della sua squadra tra infortuni e scelte praticamente obbligate la vittoria va considerata più che meritata.

Sull’autore della rete al 93’ Alvarez il tecnico toscano ha sottolineato come il ragazzo sia arrivato con grandi aspettative su sé stesso e come lo stesso giocatore ha dichiarato più volte, trova nella piazza e nella società neroverdi il posto ideale per completare la sua crescita.

Gli verrà dato il giusto spazio e il tempo per calibrarsi considerando che nel campionato uruguaiano giocava da seconda punta mentre con il Sassuolo dovrà svolgere compiti da prima punta.

Un passaggio di Dionisi anche su Laurienté il quale secondo l’allenatore deve e può ancora migliorare nella finalizzazione considerando le sue doti tecniche.

Un commento anche su Ferrari il quale portando in campo e fuori il giusto atteggiamento risulta sempre più di aiuto a tutto il gruppo.

Un Gianmarco (Ferrari) aggiunge Dionisi, che è diventato il capitano a tutti gli effetti.

Un sassuolo in conclusione sempre più compatto.

Claudio Corrado