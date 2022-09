Al via la nuova stagione del Teatro Piccolo Orologio

FATTI VIVO è un’invito ad essere presente, a prendere parte, a condividere dal vivo il momento in cui l’opera si compie. FATTI VIVO è una sollecitazione a superare la tentazione dell’iper-indipendenza per riappropriarsi dello spazio reale come luogo di incontro e di arricchimento. FATTI VIVO è un’invocazione pubblica: nella speranza che possiamo sganciarci dalle connessioni virtuali per rigettarci nell’avventura del reale.

La nuova stagione del Teatro Piccolo Orologio, affidato dal Comune di Reggio Emilia al Centro Teatrale MaMiMò, si presenta con 11 titoli in cartellone che, in autunno, vedranno alternarsi sul palcoscenico di via Massenet le produzioni e le coproduzioni della Compagnia MaMiMò per continuare i festeggiamenti dei 10 anni di gestione del Teatro Piccolo Orologio e nel 2023 darà spazio ad artisti di rilievo nazionale come il giovane regista Giovanni Ortoleva, la compagnia Sotterraneo o Accademia Perduta che con Claudio Casadio porterà a Reggio Emilia un’interessantissima contaminazione tra fumetto e teatro in collaborazione con il Lucca Comics.

Una stagione che segnerà un rafforzamento anche del determinante legame tra pubblico e teatro, “rinato” durante la scorsa stagione con molti sold out dopo i 2 anni di chiusura, che verrà stimolato attraverso la curiosità e la riflessione sull’attualità da nuove prospettive.

L’apertura della stagione, venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre, è affidata a THOM PAIN di Will Eno, coproduzione del Centro Teatrale MaMiMò e del Teatro Nazionale di Genova.

Lo spettacolo, che vedrà in scena Alberto Giusta con la regia di Antonio Zavatteri, compone, insieme a Lady Grey (con Alice Giroldini e regia di Marco Maccieri), il focus di produzioni sul grande autore americano che MaMiMò porta avanti insieme al Teatro Nazionale di Genova.

I biglietti per la prima parte della Stagione FATTI VIVO sono già in vendita.

Info e prenotazioni:

Prenotazioni online su http://mamimo.eventbrite.it

Prenotazioni telefoniche e via email 0522 383178 / biglietteria@teatropiccolorologio.com dal lunedì al venerdì e nei giorni di spettacolo dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30