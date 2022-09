Taglio del nastro per l’Auditorium Beccaria: lunedì 19 settembre cerimonia e lezione inaugurale

Da lunedì 19 settembre l’Auditorium “Pier Camillo Beccaria” incomincerà ad accogliere studenti e studentesse Unimore. A seguito dei lavori di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico che hanno interessato il complesso di via Razzaboni 80, realizzato negli anni ’90 e intitolato all’ex sindaco di Modena, la struttura tornerà pienamente operativa e ospiterà la didattica di alcuni Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” Unimore.

Alla cerimonia inaugurale, che prenderà avvio alle ore 10.00, interverranno il Magnifico Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro, il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e il Direttore del Dief, Massimo Borghi. A seguire un momento di dialogo che vedrà la partecipazione dei tre alti dirigenti Ferrari: Mattia Binotto, Team Principal, Philippe Krief, deputy chief Research & Development Officer, e Andrea Baldini, già docente Unimore e oggi head of BIW. L’incontro sarà condotto dal giornalista sportivo Fabrizio Monari.

L’accordo per la concessione in uso gratuito ad Unimore dell’Auditorium, sottoscritto da Sindaco e Rettore lo scorso aprile, si inserisce nel percorso avviato con l’accordo quadro “Modena Città Universitaria” per consolidare e sviluppare collaborazioni tra le due istituzioni con l’obiettivo comune di fare di Modena una città universitaria d’importanza nazionale e internazionale.

“La disponibilità dell’Auditorium Beccaria quale luogo per svolgere parte delle attività didattiche del nostro Ateneo – sottolinea il Rettore Unimore, Carlo Adolfo Porro – è una grande opportunità che ci permette di far fronte alla necessità di maggiori posti aula per i Corsi di Laurea più frequentati. Oggi restituiamo alla nostra comunità accademica una struttura pienamente riqualificata, all’interno della quale sarà possibile accogliere un alto numero di studenti e studentesse. Siamo particolarmente grati al Comune di Modena per la concessione in uso gratuito di questo importante spazio, dimostrazione concreta dell’attenzione riservata alla nostra Università”

“L’Auditorium Beccaria, rinnovato e riqualificato, apre le porte all’Università per ospitare le attività didattiche rivolte ai nostri ragazzi e ai tanti altri che hanno scelto Modena per il loro percorso di vita – sottolinea il Sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli. Al tempo stesso, l’Auditorium viene restituito alla città per ospitare eventi di diverso tipo aperti alla cittadinanza. Città e Università non come entità slegate – afferma il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli – ma realtà che si compenetrano in un rapporto di corrispondenza su cui stiamo costruendo la Modena del futuro: città della cultura, della ricerca e delle opportunità. Con l’accordo Modena Città Universitaria, scelta che la Giunta ha inserito negli strumenti di programmazione urbanistica Pug e Pums, abbiamo gettato le basi. E oggi mettiamo un ulteriore tassello verso quell’obiettivo”

“Ringrazio il Magnifico Rettore per avere concesso l’uso dell’Auditorium ad alcuni dei nostri corsi di laurea maggiormente frequentati. – commenta il Direttore del DIEF, Massimo Borghi – Ulteriore ringraziamento al Sig. Sindaco ed all’Assessore Bortolamasi, con il quale il confronto è stato continuo, insieme ai responsabili tecnici del Comune e di Unimore. L’utilizzo di questi spazi offre un’ulteriore opportunità ai nostri studenti di vivere al meglio la vita universitaria all’interno della Città”. Approfittiamo di questa giornata anche per chiudere le celebrazioni per i trent’anni di storia del DIEF, che la pandemia ci ha costretti a vivere in modo diverso da quanto previsto.