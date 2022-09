Novellara: furto con spaccata nella notte in un bar tabacchi

Poco dopo le 00.00 di oggi i carabinieri della stazione di Novellara, su input della Centrale Operativa della Compagnia di Guastalla allertata da un cittadino, sono intervenuti in Piazza Prati della Fiera della frazione Santa Maria di Novellara dove era stato perpetrato un furto all’interno di un bar tabacchi.

Giunti sul posto i Carabinieri, unitamente al titolare, hanno accertare che ignoti ladri, nella notte, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso erano entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, il danaro riposto nel registratore di cassa, svariate stecche di sigarette nazionali ed estere, generi alimentari e bevande.

Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno, nell’ordine di varie migliaia di euro è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri di Novellara competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.