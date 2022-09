Fiorano: orari ufficio elettorale e trasporto ai seggi

Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle 23.00, si vota per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La prossima settimana l’Ufficio Elettorale del Comune di Fiorano Modenese, in piazza Ciro Menotti, 1, sarà aperto per chi deve ritirare per la prima volta la tessera elettorale, per chi l’ha smarrita o deve rinnovarla avendo terminato gli spazi disponibili, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e martedì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, venerdì e sabato (23- 24 settembre) ininterrottamente dalle 8.30 alle 18.00 e domenica (giorno del voto) dalle 7.00 alle 23.00. Il mercoledì l’ufficio sarà chiuso.

Domenica 25 settembre il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Associazione Volontari Fiorano (AVF), mette a disposizione dei cittadini con difficoltà di deambulazione un servizio di trasporto ai seggi. Il servizio sarà attivo dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00.

È possibile avere informazioni, contattando l’Ufficio Elettorale (0536 833201) o l’Urp (0536 833239) del Comune.