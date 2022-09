Guastalla, contributi per l’affitto: si può fare domanda solo online tramite Spid

Lo Sportello Sociale del Comune di Guastalla e i Caf Cgil e Cisl offrono assistenza gratuita alla compilazione previo appuntamento telefonico.

Fino a venerdì 21 ottobre 2022 è possibile presentare la domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (bando affitto 2022).

La domanda potrà essere presentata solo online ed è necessario essere in possesso dello SPID/CNS/CIE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata solo ONLINE con SPID/CNS/CIE.

Per l’assistenza gratuita alla compilazione della domanda online è possibile rivolgersi a:

– Sportello Sociale del Comune di Guastalla (Via IV Novembre 9/2) previo appuntamento telefonando allo 0522839749

– Caf CGIL Teorema Guastalla

– Caf CISL Guastalla

REQUISITI

residenza o domicilio nel Comune di Guastalla e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;

titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa ;

valore ISEE ordinario oppure corrente nell’attestazione ISEE dell’anno 2022 tra € 0,00 e € 17.154,00 oppure tra € 0,00 e € 35.000,00 a seconda della graduatoria alla quale di vuole accedere.

GRADUATORIE

Le domande presentate verranno collocate in due graduatorie distinte:

GRADUATORIA 1: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 17.154,00 ;

; GRADUATORIA 2: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 con calo di reddito Irpef superiore al 25%

La riduzione del reddito Irpef deve essere autocertificata e comprovata mediante attestazione ISEE corrente emessa dall’INPS nell’anno 2022 oppure, in assenza di ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021.

ATTENZIONE: è possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie.

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.

Le domande saranno collocate nella graduatoria scelta in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuale sul valore ISEE.

CASI DI ESCLUSIONE

aver avuto nel medesimo anno 2022 la concessione del contributo Fondo per l’ “emergenza abitativa”;

aver avuto nel medesimo anno 2022 la concessione del contributo Fondo per la “morosità incolpevole”;

aver avuto nel medesimo anno 2022 la concessione del contributo per la “rinegoziazione dei contratti di locazione”;

essere assegnatari, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1. e al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica

CONTRIBUTO

Il contributo è pari alla somma di tre mensilità di canone di locazione per un massimo di € 1.500,00. Il canone è quello utilizzato per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e presente nell’attestazione ISEE. Sono quindi escluse le spese condominiali ed accessorie.

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

L’erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani.

CONTROLLI

Il Comune di Guastalla, prima dell’erogazione del contributo, eseguirà idonei controlli al fine di verificare la veridicità dei dati contenuti nella domanda. In particolare potranno essere richiesti i seguenti documenti:

almeno una quietanza di pagamento del canone di locazione dell’anno 2022;

la copia del contratto di locazione debitamente registrato e, nel caso di contratto rinnovato, anche la copia dell’avvenuta registrazione di rinnovo;

tutta la documentazione attestante la riduzione del reddito Irpef nell’anno 2022;

la copia del titolo di soggiorno per i richiedenti di cittadinanza di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea.

CONTATTI

– Sportello Sociale – Via IV Novembre n. 9/2

dott.ssa Ilaria Savini – riceve solo su appuntamento telefonando al n. 0522839749 oppure inviando una email all’indirizzo i.savini@comune.guastalla.re.it

oppure

– Servizi Sociali – Via IV Novembre n. 9/2 – tel. 0522839769 – email c.codeluppi@comune.guastalla.re.it