Domenica a Modena tradizionale appuntamento con “Bimbalbero”, la festa che la città dedica ai nuovi nati dell’anno

Torna domenica 18 settembre il tradizionale appuntamento con “Bimbalbero”, la festa che la città dedica ai nuovi nati dell’anno, per ciascuno dei quali il Comune di Modena ha piantato un albero. L’iniziativa, che festeggia la 25ª edizione, si svolge come di consueto al Polo ambientale di Marzaglia (in strada Pomposiana 292), a partire dalle 15.

Per i bambini nati o adottati nel 2021, sono 1.500 gli alberelli già messi a dimora nel “Bosco Morane”, che amplia verso sud l’area boscata di Vaciglio, con ingresso da via Morane e da via Vaciglio. Gli alberi, scelti tra le essenze che possono raggiungere e oltrepassare il secolo di vita, sono querce, frassini, ciliegi, aceri, carpini, gelsi e tigli.

La festa di “Bimbalbero” al Polo ambientale di Marzaglia inizia alle 15 con l’accoglienza delle famiglie e la consegna delle schede degli alberi da scegliere. Il programma prosegue con giochi e attività diverse: bambini e genitori potranno percorrere a piedi nudi il labirinto sensoriale; esplorare il polo ambientale e l’area di riequilibrio di Marzaglia accompagnati da esperti, collaborare a far nascere nuove piante impastando l’argilla e realizzando “bombe di semi”, e partecipare a “L’albero degli alberi”, ricerche, esperienze e ragionamenti su quello che una pianta sa. Prevista anche la merenda a cura della Polisportiva di Marzaglia e del bio agriturismo Centofiori. Tutti i partecipanti potranno inoltre ricevere in omaggio, al punto di accoglienza, una piantina da orto.

L’iniziativa, promossa dal Musa del Comune di Modena con il Quartiere 4 e dalla la Fattoria Centofiori, è stata sempre l’occasione, come si ricorda nella lettera a firma del sindaco inviata a tutte le famiglie per collegare un lieto evento, come l’arrivo di un bambino in famiglia, a un concreto impegno per migliorare l’ambiente in cui questo bambino crescerà, per sensibilizzare tutti sul tema della qualità della vita e per garantire un futuro ai figli in una città sempre più verde.

Per informazioni: Musa, tel 059 203 2390; musa@comune.modena.it. In caso di pioggia persistente la manifestazione sarà annullata.