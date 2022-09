Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 settembre, sarà chiuso il ramo esterno di uscita dello svincolo 1 “Casalecchio/SS64 Porrettana” che immette sulla Nuova Bazzanese, verso Bologna Centro.

In alternativa si potrà percorrere il ramo di svincolo sulla Nuova Bazzanese, in direzione di Vignola/Bazzano

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini sud o di Valle del Rubicone.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.