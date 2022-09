Castelnuovo medievale per un giorno

Castelnuovo torna medievale per un giorno. Sabato 17 settembre dalle 16 in via Roma si apre “Una finestra sul Medioevo”, appuntamento organizzato dall’associazione Paso Adelante con il patrocinio del comune di Castelnuovo Rangone. Nel cuore del paese cinque stand espositivi saranno animati da rievocatori in abiti storici, per raccontare diversi aspetti della vita quotidiana nel territorio modenese tra il VI e il XIII secolo. Un viaggio a ritroso lungo la linea del tempo, insieme alle compagnie Cavalieri del Fiume e Militia Sancti Michaeli, alla riscoperta delle radici medievali del paese.