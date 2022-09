Atletica: tredicesima edizione della Corrisporting

Dopo un anno di stop dovuto alle incertezze legate alla pandemia, finalmente, domenica prossima 13 settembre, ritorna la tradizionale gara podistica non competitiva, la tredicesima edizione della Corrisporting, organizzata dallo Sporting Club Sassuolo con il patrocinio dei comuni di Sassuolo e Castellarano, in collaborazione con l’Atletica Corradini Sassuolo, la società Atletica MdS Sassuolo-Panaria Group e lo Sporting MTB.

La suggestiva location delle colline sassolesi farà nuovamente da cornice a questa manifestazione, che da sempre richiama numerosi partecipanti di tutte le fasce d’età.

Sono previsti tre percorsi di lunghezze differenti. Il corto di 4 chilometri, il medio di 7 chilometri e, per i più allenati, il lungo di 14 chilometri, che si snoderanno fra i terreni adiacenti lo Sporting ed il percorso ciclo pedonale sulle rive del fiume Secchia.

La partenza, unica per tutti i percorsi, è prevista per le ore 9 dalla Via Vandelli, antistante l’ingresso principale dello Sporting Club Sassuolo. Il ritrovo è per le ore 8 nel parcheggio principale dello Sporting. Lungo il percorso ed all’arrivo è previsto un servizio di ristoro.