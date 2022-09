Reggio Emilia, domenica a Canali apre il nuovo spazio civico di via Tolstoj

Domenica 18 settembre, dalle ore 16, è aperto il nuovo Spazio civico di Villa Canali, in via Tolstoj 3. Sarà gestito dall’associazione Aps Centro di aggregazione culturale di Villa Canali, fino a fine 2025.

Lo Spazio civico si configura come luogo di ritrovo per la frazione, punto di riferimento per anziani, famiglie e giovani. Ospiterà iniziative culturali e ricreative, ma anche servizi rivolti alle famiglie e a persone anziane, come ad esempio attività di doposcuola per bambini e ragazzi o corsi di ginnastica dolce.