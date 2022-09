La consigliera di parità al Festival della Filosofia

La consigliera di parità effettiva della Provincia di Modena Valeria Moscardino sarà ospite e relatrice all’evento “Giustizia è conoscenza, conoscere per proteggersi: donne, diritto, diritti” in programma al complesso San Filippo Neri di Modena venerdì 16 settembre, promosso dal Consiglio notarile di Modena nell’ambito del programma del Festival della filosofia.

Nel corso dell’incontro sarà presentata la guida “Conoscere per proteggersi” che esamina gli istituti giuridici che ci si trova ad affrontare nella quotidianità familiare, con particolare riferimento ai rapporti di coppia, al fare impresa e all’accesso al credito.

Per la consigliera di parità della Provincia di Modena, Valeria Moscardino «questo evento è particolarmente significativo nell’affrontare il problema delle pari opportunità, perché offre uno strumento concreto di conoscenza a tutte le donne che ogni giorni si trovano ad affrontare dinamiche di criticità nei propri ambiti di vita. Come consigliera di parità – sottolinea la Moscardino – osservo quotidianamente le enormi difficoltà con cui le donne devono fare i conti e una riflessione su questi temi è senza dubbio positiva, perché mette in luce anche una serie di strumenti che possono, seppur parzialmente, essere risolutivi».

Valeria Moscardino, 45 anni, laureata in Giurisprudenza, con successiva specializzazione nella gestione delle risorse umane, tecniche dei rapporti industriali e sindacali, è attualmente responsabile di Posizione Organizzativa del servizio all’utenza di Parma; è esperta di problematiche relative al lavoro femminile, tutela della maternità e paternità sul lavoro, discriminazioni e ottica di genere nel mondo del lavoro.

La Consiglierà di parità della Provincia di Modena si occupa di rilevare e contrastare le discriminazioni di genere e promuove le pari opportunità e in questo compito Valeria Moscardino, è affiancata da Laura Caputo come consigliera supplente. Entrambe sono state nominate nel 2020 dal ministro del Lavoro, sulla base di una graduatoria individuata dalla Provincia tramite un bando pubblico, garantendo il servizio anche durante la fase pandemica, rimodulando l’attività in modo da poter continuare il servizio alla cittadinanza.

L’attività di consulenza, supporto e indirizzo in materia antidiscriminatoria, si svolge su appuntamento contattando la segreteria al numero 059,209355, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11, oppure tramite mail a consiglieraparita@provincia.modena.it.