Castelnuovo, il Piedibus riaccende i motori

Il Piedibus, la carovana umana che accompagna a scuola le bambine e i bambini di Castelnuovo e Montale, “riaccende i motori” a partire da lunedì 19 settembre.

Per l’anno scolastico che sta per iniziare il servizio sarà attivo su cinque linee: a Castelnuovo i ritrovi saranno al parco Rio Gamberi, al parco di via Picasso e in via Allegretti; a Montale l’appuntamento è in piazza Braglia e a Montale 2.

Le famiglie interessate a usufruire del servizio dovranno accompagnare i bambini direttamente al punto di partenza del percorso scelto e al primo giorno di accesso dovranno lasciare i dati anagrafici del bambino, il recapito telefonico o l’indirizzo mail di un genitore, oltre a firmare la liberatoria; per il tragitto da casa a scuola i bambini saranno coperti dall’assicurazione scolastica.

Le volontarie e i volontari del Piedibus saranno presenti domani all’esterno delle Scuole primarie Don Milani di Castelnuovo e Anna Frank di Montale, per dare le informazioni necessarie e raccogliere le adesioni. Per saperne di più sul Piedibus di Castelnuovo e Montale è possibile contattare la referente di Castelnuovo al 338-3139217 e la referente di Montale al 347-2406012, nei giorni feriali dalle 18 alle 20.