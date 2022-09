È la prima volta che il Mulino di Torre Gazone di Valsamoggia, in provincia di Bologna, aderisce a “Macinare cultura – Festival dei Mulini Storici” organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici. Sabato 17 settembre alle ore 20, in chiusura del cartellone di “Macinare Cultura” 2022, vi si esibirà La Toscanini NEXT con un ensemble di sei elementi in ClassicAmerica.

La talentuosa formazione orchestrale under 35 della Fondazione Arturo Toscanini, in linea con il suo spirito, ossia la commistione tra generi, propone un programma che mette insieme tante idee, molteplici linguaggi che si perdono l’uno nell’altro. Un concerto dalle mille sfaccettature, che passerà dai temi verdiani letti in chiave pop, al jazz e allo swing dell’America del XX secolo.

Info logistiche e contatti

Mulino di Torre Gazone, Via Cassola 2, località Monteveglio – Valsamoggia (BO)

Per informazioni e prenotazioni candieugenio@gmail.com – 348 6050005