“Diversi manifesti elettorali di Forza Italia e di tutto il centrodestra sono stati strappati e divelti a Sassuolo. Un vero assalto da parte di qualcuno che evidentemente niente di meglio ha trovato da fare. Ma nei fatti tali stupidi atti si traducono in un vero attacco alle regole, all’educazione e al civile confronto” .

Così il senatore Enrico Aimi che aggiunge: “Questi quadrumani ci fanno sorridere e certo non ci intimoriscono, anzi ci danno la forza e il coraggio per andare avanti in questa campagna elettorale che si prospetta, giorno dopo giorno sempre più favorevole per le forze di centrodestra. Proseguiamo con convinzione in questi ultimi giorni, toccando tutte le città dell’Emilia-Romagna, illustrando il nostro programma, chiaro, semplice e concreto per risollevare davvero l’Italia dopo anni così duri e difficili. La vicinanza e il sostegno dei cittadini in questi giorni ci dicono che la voglia di cambiamento è reale e che questa volta l’Italia avrà un governo di centrodestra saldo e forte” conclude il senatore e coordinatore regionale per Forza Italia Enrico Aimi.