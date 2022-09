Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia sono intervenuti in via Emilia Est, dove un uomo è stato sorpreso subito dopo aver asportato una bicicletta da una rastrelliera. La persona, un 63enne, è stata trovata in possesso anche di un oggetto metallico con lama di 26 cm. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere. Il velocipede è stato riconsegnato alla proprietaria.



