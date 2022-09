Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lo svolgimento dell’edizione 2022 della gara ciclistica “Memorial Marco Pantani” che si svolgerà sabato 17 settembre, sarà necessario chiudere l’uscita della stazione di Valle del Rubicone, per chi proviene sia da Bologna sia da Pescara/Ancona, dalle 13:00 alle 17:00 e, comunque, fino al termine della competizione.

Si precisa che, nello stesso orario, l’entrata della suddetta stazione non sarà raggiungibile dalla viabilità ordinaria.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Cesena.



