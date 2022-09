ROMA (ITALPRESS) – Giovanni Stroppa esonerato e panchina affidata al tecnico della Primavera Raffaele Palladino. Il Monza ha ufficializzato la scelta con due differenti comunicati pubblicati sul proprio sito. “Il club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A. AC Monza augura a Giovanni Stroppa i migliori successi professionali per il futuro”. Palladino, allenatore della Primavera biancorossa dalla scorsa stagione, è nell’organico tecnico del settore giovanile del Monza dal 2019: ora è chiamato a dare una svolta alla squadra che ha ottenuto finora un solo punto nelle prime sei giornate.

