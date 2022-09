In vista delle elezioni Politiche di domenica 25 settembre (si vota dalle 7 alle 23) sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono affrontare viaggi per raggiungere il seggio, già a partire dal 16 settembre. Le agevolazioni riguardano i percorsi ferroviari, via mare, autostradali e aerei sia per i residenti all’estero sia per chi abita in Italia.

La comunicazione della Prefettura è consultabile sulla specifica sezione del sito istituzionale www.comune.modena.it/argomenti/elezioni dove è disponibile anche il link per la pagina del ministero con le risposte alle domande più frequenti degli elettori: dal sistema elettorale alle modalità di espressione del voto, fino al “tagliando antifrode” o al divieto di portare il telefono cellulare nella cabina elettorale.

Per i percorsi ferroviari (viaggio di andata a partire dal 16 settembre, di ritorno fino al 5 ottobre), Trenitalia spa sconti del 60 per cento sulle tariffe regionali e del 70 per cento per il servizio nazionale. Riduzioni del 60 per cento anche per Italo e Trenord srl.

Per i viaggi via mare il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha dato disposizioni ha dato disposizioni alle società marittime di prevedere la riduzione del 60 per cento del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”.

Le agevolazioni autostradali prevedono l’esenzione del pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale per gli elettori italiani residenti all’estero. L’agevolazione è valida per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno precedente al voto, dalle 22 del quinto giorno successivo per il viaggio di ritorno.

Le agevolazioni per i biglietti aerei sono della compagnia Ita e sono valide tra il 22 e il 28 settembre: 50 per cento sui voli nazionali, 40 per cento sugli internazionali, 25 per cento sugli intercontinentali.