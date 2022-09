“Il 15 settembre aprono le scuole e ad oggi, 13 settembre alle ore 15:35, gli operatori d’esercizio di Modena non sanno ancora che turno fare”. E’ quanto denuncia Luigi Sorrentino della Segreteria provinciale OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL.

“L’azienda dimentica che gli operatori d’esercizio sono anche uomini e donne con una famiglia, che hanno bisogno di sapere in anticipo che turno fare per organizzare la vita quotidiana e l’ingresso a scuola dei propri figli”.

“La pianificazione interna non può essere fatta all’ultimo minuto – aggiunge OR.S.A. – tutti gli anni con l’apertura delle scuole abbiamo questa problematica, ma non eravamo mai arrivati ad un ritardo cosi corposo, che pregiudica ulteriormente quel senso di appartenenza che un lavoratore dovrebbe avere verso la propria azienda”.

“Ci chiediamo se per i sindacati trattanti tutto questo sia normale, ricordando che OR.S.A nonostante risulti il primo sindacato per iscritti in azienda e che sia firmataria del patto della mobilità in regione, venga lasciata sistematicamente fuori dalle trattative” – conclude Sorrentino.