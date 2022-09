Da giovedì 15 settembre verrà ripristinata l’ordinaria circolazione stradale in via Roma. A oltre due mesi dall’inizio dei lavori, realizzati nell’ambito del progetto regionale di Rigenerazione urbana, una delle principali arterie di Campogalliano verrà restituita alla sua piena funzionalità, in concomitanza con il primo giorno di scuola in Emilia-Romagna. La riapertura della via consentirà di riabilitare al suo interno, in prossimità di piazza Vittorio Emanuele II, le ordinarie fermate delle corriere, in questi mesi provvisoriamente trasferite in via Canale Carpi.

Le operazioni nel tratto finale di via Roma hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione con l’inserimento del pregiato porfido, in continuità con il tratto finale di via Garibaldi e la rotatoria a ridosso di piazza Vittorio Emanuele II. Alla riqualificazione estetica ha fatto seguito, parimenti, una serie di interventi di miglioramento delle reti fognarie, dell’acquedotto e del gas.

I cantieri di via Roma erano stati avviati lo scorso 13 giugno all’interno del secondo macro-intervento previsto dal piano di Rigenerazione urbana, che include tra le aree interessate dai lavori (ancora in corso) lo spazio antistante al Museo della Bilancia e l’adiacente parco. A dicembre 2021 il progetto, che punta alla riqualificazione di centri già antropizzati, è entrato nel vivo con l’inizio delle operazioni di conversione, ancora in fase di svolgimento, dell’ex fabbricato Benetti di via Crotti in un edificio di social housing.