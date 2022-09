Si concluderanno mercoledì 14 settembre, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, in programma giovedì 15 settembre, i lavori in corso di manutenzione straordinaria che interessano la scuola secondaria di primo grado “San Giovanni Bosco”. Nello specifico, l’intervento riguarda alcune lastre di cemento in amianto poste a copertura dell’aula tecnica nel 1986, in occasione di un ampliamento dell’edificio. Sebbene queste si presentino in forma compatta, non costituendo pericolo imminente, è stato reputato opportuno prevederne la rimozione, lo smaltimento e il successivo rifacimento della copertura.

Le operazioni sono realizzate grazie a uno specifico finanziamento regionale, di oltre 12 mila euro, destinato a interventi di bonifica dell’amianto negli edifici scolastici. A questa somma si aggiunge un cofinanziamento comunale di 19 mila euro.