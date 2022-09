Si intitola “indole notturna” l’iniziativa organizzata dal Ceas di Albinea per la serata di sabato 17 settembre. Il ritrovo sarà, alle 20.30, nella sede dell’associazione di via Chierici 2, a Borzano.

Si tratta di una passeggiata notturna, con rientro alle 22.30, insieme alla guida Giorgia Venturi. L’obiettivo sarà scoprire quali siano i metodi che scienziati e ricercatori utilizzano per osservare e studiare gli animali selvatici.

L’iniziativa è gratuita e con posti limitati. Per questo è necessario prenotarsi al link: http://forms.gle/jpkzxUygjHxR9DCE9

Per informazioni contattare il numero 0522.590206, oppure 0522.590204 (Urp). E’ anche possibile scrivere a ambiente.a@comune.alcinea.re.it.

******

Si concluderà il prossimo fine settimana il Festival del turismo responsabile “IT.A.CÀ migranti e viaggiatori”, che ha fatto tappa nei comuni di Albinea, Vezzano sul Crostolo e Viano.

Domenica 18 settembre la chiusura sarà ad Albinea con un’escursione guidata sull’anello di Cà del Vento. Il ritrovo sarà alle ore 8.30 davanti alla sede del Ceas (via Chierici 2, Borzano). Gli “Amici del Cea” guideranno i partecipanti sulla vena del Gesso, fra grotte, doline, calanchi, alberi monumentali e ciclamini. Si potrà sostare a Pian del grillo per un pranzo al sacco prima del rientro. La lunghezza del percorso sarà di 12,5 chilometri e la durata dell’escursione di 4 ore. Informazioni e prenotazioni al numero 342.0564688.

Per soggiorni durante gli eventi di Itacà rivolgersi all’Agenzia di Viaggi ITINERE (Tel. 0522.169 602 – info@itinere.re.it).

It.A.Cà è il primo e unico festival in Italia che si occupa di innovazione turistica-sociale. L’obiettivo è definire percorsi di promozione locale sviluppando un’immagine unitaria del territorio nazionale in chiave di sostenibilità e responsabilità. Dall’eco-turismo al trekking, dal cicloturismo agli alberghi diffusi. L’iniziativa, che ad oggi ha creato una rete di oltre 700 soggetti, non vuole essere solo la vetrina di progetti italiani e internazionali, ma offrire la possibilità di vivere in prima persona esperienze di turismo sostenibile che dal basso danno vita a nuove economie.