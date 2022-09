Se la crisi energetica pesa su tutta l’economia, essa ha impatti ancora più forti e immediati sulla distribuzione alimentare sui cui acquisti i consumatori hanno una percezione quotidiana e diretta dell’andamento dei prezzi al consumo, influenzando fortemente l’andamento della domanda.

La distribuzione alimentare si trova nel mezzo di una crescita dei costi di gestione, legata alla componente energetica e della logistica oltre che delle materie prime trasformate, e di una crisi della domanda primaria che rischia di accentuarsi facendo saltare gli equilibri gestionali delle imprese.

L’iniziativa online di mercoledì, in programma dalle 10:30 intende fare il punto sullo stato di criticità, sulle misure pubbliche in atto per alleviare il peso delle bollette, formulare proposte per nuovi interventi di calmierazione del settore energetico e capire come districarsi in un mercato molto fluido e complesso che rischia di inasprirsi nei prossimi mesi.

Inoltre, l’incontro online, da un lato vuole fornire le informazioni giuste per usufruire delle misure di sostegno e aiutare a fare le scelte giuste in materia energetica, dall’altro formulare proposte che tengano conto delle specificità dei settori coinvolti. Questi temi saranno illustrati dai Presidenti Nazionali delle categorie Fiesa, Assodistribuzione, Assomacellai e Assopanificatori, con il supporto tecnico di Consorzio Innova Energia.

Per partecipare al webinar promosso da Fiesa, dai coordinamenti settoriali e da Assodistribuzione è possibile iscriversi su www.confesercentimodena.it.