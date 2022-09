Sereno o poco nuvoloso salvo locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. In serata tendenza ad aumento della copertura nuvolosa alta e stratificata ad iniziare da ovest. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con valori minimi compresi tra 16 e 19 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna; valori massimi tra 26/27 gradi del settore costiero e 29-31 gradi delle pianure interne. Venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza, tendenti in serata a disporsi da sud-ovest sui rilievi. Mare quasi calmo.

(Arpae)