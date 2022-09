Auto per neopatentati 2022: ecco i nostri consigli

Come probabilmente sapete già, i neopatentati hanno delle esigenze diverse e può risultare necessario acquistare un’auto apposita per il soddisfacimento delle stesse.

I neopatentati, ricordiamo, per tutta la durata del primo anno di patente non possono guidare auto che hanno un rapporto peso/potenza superiore ai 55 kw/t e una potenza massima superiore ai 70 kw corrispondenti a 95 CV.

Tali limitazioni sono state introdotte ormai 11 anni fa e le sanzioni per il mancato rispetto delle stesse comportano sia il pagamento di una multa che può andare dai 160 ai 641 euro sia una sanzione amministrativa accessoria che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo che va da 2 a 8 mesi.

Quindi risulta sicuramente conveniente esplorare tra le novità auto 2022 quelle che possono essere guidate dai neopatentati perché possiedono le caratteristiche necessarie.

L’elenco delle auto guidabili dai neopatentati

Ricordata la normativa vigente abbiamo deciso di creare per voi un elenco indicativo delle auto che possono essere guidate anche dai neopatentati perché rientrano nei limiti kw/t in modo che questi possano guidare senza essere accompagnati da una persona con 10 anni di patente e un’età inferiore ai 65 anni ogni volta che escono.

Al di là della nostra lista è comunque consigliabile chiedere conferma al concessionario del rispetto dei requisiti dell’auto.

Al primo posto di questa lista abbiamo preposto la C3 PureTech, l’utilitaria Citroen con gli Airbump a 5 porte il cui prezzo base è di 17.400 euro.

Se siete invece alla ricerca dell’auto più economica per neopatentati, allora la Dacia Sandero è quello che fa per voi con prezzi da record, per i neopatentati occorre acquistare il mille benzina da 67 CV di potenza.

Ricordiamo anche la possibilità di acquistare la Duster qualora voleste un’auto più spaziosa, motivo per cui è il SUV di maggior successo tra i neopatentati.

Per chi invece vuole una citycar e per di più elettrica, consigliamo la Dacia Spring il cui prezzo, naturalmente, è più elevato trattandosi di un’elettrica ma comunque conveniente.

Modelli FIAT

La FIAT offre un’ampia gamma di auto che possono essere guidate dai neopatentati che possono trovare tra le proposte il soddisfacimento delle esigenze sia legislative che di stile.

Se siete neopatentati interessati allo stile allora la nuova FIAT 500 è l’auto che fa per voi e che è disponibile sia nella versione ibrida che nella versione elettrica.

Restando sempre nell’ambito delle 500, anche la 500X è guidabile dai neopatentati e si tratta della variante crossover che è ben più spaziosa e alta da terra rispetto all’utilitaria da cui prende nome e stile.

Se siete invece fan della praticità, allora l’auto che fa per voi è sicuramente la FIAT Panda, non che l’auto più venduta ai neopatentati, o meglio, in assoluto.

Si tratta di un’auto piccola, versatile, omologata per 4 passeggeri e disponibile per i neopatentati con motore ibrido (Panda Hybrid) nelle versioni: City Cross, Cross, Sport e Life.

Insomma, essere neopatentati non è più uno svantaggio in un mercato automobilistico di questo calibro.