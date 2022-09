Il Camper Club Fiorano, che gestisce l’area di sosta attrezzata di Fiorano Modenese, ha partecipato anche quest’anno al Salone del Camper di Parma (10-18 settembre), la più grande fiera del settore turistico in Italia, con espositori di tutta d’Europa e pubblico proveniente da Italia e dall’estero.

Da 10 anni l’associazione fioranese partecipa alla manifestazione, promuovendo il nostro territorio, la cui cultura, accoglienza e buon cibo sono molto molto apprezzati.

Anche l’area di sosta camper comunale, situata in via Cameazzo, è ormai conosciuta in tutta Italia e vede un notevole passaggio di turisti stranieri, che spesso dopo la visita al Museo Ferrari, restano un paio di giorni, con i loro mezzi, per visitare il territorio fioranese, dal Castello di Spezzano, alla Riserva regionale delle Salse di Nirano, fino al Santuario di Fiorano.

Il Camper Club Fiorano è poi molto attivo nell’accoglienza e nel proporre occasioni di ritrovo per gli amanti del turismo open air, come l’ormai consolidato raduno ‘Oktober Fest del camperista’ che quest’anno è in programma dal 7 al 9 ottobre e che richiama camperisti da tutta Italia, con un ricco programma di incontri enogastronomici, musica, divertimento e visite nei dintorni.