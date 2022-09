Il centro storico di Carpi, e in particolare piazza Martiri, si apprestano a diventare palcoscenico, nelle prossime settimane, di alcuni eventi di primo piano a livello nazionale: il Festivalfilosofia, l’Emilia Food Festival e il Giro dell’Emilia.

Per questo motivo, a seguito di un confronto con gli ambulanti e le associazioni di categoria, si è deciso di spostare i banchi del mercato da piazza Martiri a via Ugo da Carpi in cinque occasioni: giovedì 15 e sabato 17 settembre (Festivalfilosofia), giovedì 22 e sabato 24 settembre (Emilia Food Festival), sabato 1 ottobre (Giro dell’Emilia).

Il mercato tornerà nella sua sede abituale a partire da giovedì 6 ottobre.